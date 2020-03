El Hospital Dubarry necesita dadores de sangre para reforzar su banco

Desde el área de hemoterapia del Hospital Blas L. Dubarry solicitan que los mercedinos que así lo puedan se acerquen los días martes y jueves, de 8 a 10 horas, al SAPEC (calle 10 y 37) para donar sangre y así fortalecer el banco del nosocomio de calle 12.

La Dra. Liliana Miranda, jefa del área de hemoterapia, explicó que necesitan sumar dadores de sangre para el Hospital Dubarry, como una medida preventiva para atender las distintas patologías que puedan presentarse en el nosocomio y que requieran de transfusiones.

“El Hospital trabaja de manera descentralizada con La Plata. Nosotros sacamos sangre acá, mandamos la sangre a analizar y luego la traen acá, lista para ser transfundida. El tema es que en toda la provincia hay pocos donantes, puede escasear. Necesitamos que vengan a donar porque se puede terminar”, explicó.

Los días de atención del área de hemoterapia son los martes y jueves, desde la hora 8 a la hora 10. Por unos meses, el lugar de atención será otro. Están recibiendo en la Sala de Atención de Pacientes con Enfermedades Crónicas (SAPEC), el edificio del Hospital Dubarry de la esquina de 37 y 10. “Si fuese necesario, más adelante agregaremos días de atención. Pero este jueves comenzamos a atender ahí. Estamos acondicionando el lugar para cumplir con la distancia entre pacientes. Los vamos a cuidar”, explicó la Dra. Miranda.

Recomendaciones para quienes vayan a donar:

– Edad entre 18 y 65 años

– No es necesario ir en ayuno. Aunque no pueden haber tomado ni comido lácteos y grasas. Té, café, mate, amargo o dulce, SI. Pero NO leche. Dos galletitas de agua, SI, pero NO facturas u otras galletitas.

– Quienes toman medicación tiroidea, pueden tomarla.

– Quienes tomen medicación cardiológica, no pueden hacer la donación quienes son hipertensos con una gran cantidad de medicación.

– Quienes tengan tatuajes. Pueden donar, si el último tatuaje es de hace más de un año.

– Quienes hayan recibido transfusión de sangre. Pueden donar, si recibieron hace más de un año.

– Que no se droguen.

– Con parejas sexuales estables. No promiscuos.

A quienes vayan a donar, se le extenderá un certificado como dador de sangre.