EL FIN DE SEMANA

Por el Día del Niño se abren espacios públicos y clubes

Se permitirá la salida recreativa para niños y niñas. La salud y salud mental de los infantes es el objetivo, entendiendo que son un sector social que más ha padecido el aislamiento. Los clubes abrirán sus puertas los días sábado, domingo y lunes de 14:00 a 17:00. Estarán abiertos el Martin Rodríguez y el día domingo el Aeroclub.

A través de una conferencia de prensa que se realizó en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, encabezada por el intendente Juan Ustarroz, el director del hospital Pablo Cassiani, la directora de niñez y adolescencia Gabriela Olivella y Mariana Saboredo, se brindaron detalles de lo que serán las tres jornadas del fin de semana largo de la niñez.

En ese marco, el intendente destacó “los niños y los adolescentes son los campeones de la cuarentena, son quienes no están yendo a las escuelas, no van a los clubes, no van a los espacios públicos y esto nos debe llamar a la reflexión para ver cómo avanzamos en algunas cuestiones”. Ya se anunció “un hecho muy importante para todo el país que es la participación de la Argentina en la producción de la vacuna para el COVID que podrá estar disponible para el primer semestre del año que viene. Pues bien, para llegar a esa instancia todavía falta mucho tiempo, entonces algo que nos planteamos -desde el primer momento- es cómo debemos avanzar. Entre el Estado, la sociedad y el pueblo debemos aprender a convivir con el virus, habida cuenta que nos queda mucho tiempo por delante”.

Asimismo, Ustarroz contó que en la reunión del comité de crisis “nos pusimos rápidamente de acuerdo en cosas que son fundamentales para definir lineamientos a mediano y largo plazo. Nos pusimos de acuerdo sobre ‘quienes’, los niños y los adolescentes, nos pusimos de acuerdo, además, sobre ‘qué’, actividades en espacios públicos, se van a hacer barrileteadas, actividades respetando el distanciamiento, con todas las medidas de seguridad y de cuidado que conocemos. Y nos pusimos de acuerdo en el ‘cómo’ pero esto es más complejo, ya que conlleva el esfuerzo de toda la sociedad, porque no queremos que sea simplemente el fin de semana por el día del niño. Creemos que, como sociedad, madura, abierta, plural, democrática, podemos avanzar en aprender a convivir con el virus” y aseguró “creemos firmemente que la mejor manera de llegar a consensos cómo sociedad en temas tan complejos, donde está en medio siempre la salud, es haciendo justamente lo mejor de sí -los adultos- por nuestros chicos. La semana próxima nos vamos a reunir en el comité de crisis y vamos a evaluar para ver cómo funciona justamente esta medida”.

“Evidentemente en una sociedad democrática, plural y diversa no todos vamos a estar de acuerdo con todo, por disímiles circunstancias. Que pueden expresarse por el no de esta medida, pero también es real, que hay muchos otros que sí lo están necesitando, y así lo expresaban a través del correo de la infancia. Es así como vamos a comenzar a avanzar de manera progresiva, responsable, unida. Y creo que es muy importante que en el ‘cómo’ le demostremos a nuestros hijos que nuestra sociedad, no somos la sociedad del sálvese quien pueda, no somos egoístas, no somos individualistas y que Mercedes es una comunidad donde nos unimos en la adversidad, donde asumimos el desafío de convivir con el virus, haciéndolo sobre la base de la unidad, solidaridad, humildad, trabajo, el esfuerzo y fundamentalmente del amor”.

Ustarroz subrayó “para nosotros este primer paso es importantísimo, porque por ejemplo, no habilitamos el Complejo Cultural La Trocha porque no podemos garantizar el cuidado correspondiente y porque aún no están dadas las condiciones desde el punto de vista sanitario para dar un salto muy grande, tenemos que ir paso a paso, de manera firme, avanzando, evolucionando” y apuntó “no hay un Estado que pueda cuidar a la sociedad en un todo, tiene que haber una relación dialéctica entre el Estado, la sociedad y la comunidad para poder entre todos realmente avanzar”.

“Los primeros cuidados comienzan en la familia y nosotros como Estado vamos a estar, con todas las áreas del municipio, en los lugares que definimos para el cuidado general y el acompañamiento. Además, vamos a tener clubes que para nosotros son muy importantes porque nos ayuda a descomprimir un poco el deseo y la necesidad de ir a estos espacios públicos”, resaltó.

Según el jefe comunal, “a medida que como sociedad demostremos que podemos hacer bien esto que parece simple, pero requiere organización, colaboración, responsabilidad y compromiso después vamos a poder ir evolucionando. No es solamente llevar adelante con éxito el día o la semana de la niñez, sino que, a través de los niños, nosotros podamos proyectar y mejorar el avanzar progresivamente en esta batalla contra el COVID, reencontrarnos y recuperar todo lo que hemos perdido por esta pandemia”.

“Este primer paso para nosotros es importantísimo donde pedimos de corazón la colaboración y el acompañamiento de todas y todos los ciudadanos, que realmente tomemos conciencia y seamos responsables, para de esa forma, no sólo brindarles a los chicos un recuentro al aire libre, sino también, para poder sentar las bases para avanzar en reconstruir todo lo que tenemos que reconstruir como sociedad y Estado”, afirmó el intendente Ustarroz.

Por su parte, Pablo Cassiani contó “hemos visto que quienes más respetan la cuarentena son los niños”, ya que en el hospital “la gran cantidad de camas en pediatría están vacías, un hecho que muy pocas veces pasa. Esto ocurre porque los chicos están en sus casas, encerrados, no están en contacto con otros chicos y entonces no generan contagio. Pero comenzamos a ver otras cuestiones producto de la cuarentena, empezamos a ver enuresis (los chicos que comienzan a mojar la cama) regresiones (comienzan a chuparse el dedo o usar el chupete)”, algo que “no tiene que ver con una cuestión orgánica sino de salud emocional, psicológica o mental de ese menor”.

A la vez, remarcó que “en este tiempo hemos aprendido que el mayor riesgo de contagio se da en el ámbito privado, en la casa, en el ámbito laboral, es decir en lugares cerrados, no tanto, así como en los lugares públicos”.

Clubes

Por su parte, Maru Saboredo, Coordinadora de Dirección de Deportes destacó que “esto se hace entre todos” y apuntó “vamos a contar con los clubes, sus espacios, para que puedan acudir sus niños, abrirán sus puertas los días sábado, domingo y lunes de 14:00 a 17:00 para que puedan ir a disfrutar de los espacios que anhelan y extrañan y encontrarse, teniendo en cuenta las medidas necesarias, con sus amigos”.

Se está “organizando la logística, cómo van a ser las normas de cuidado y seguridad dentro de cada institución, los vamos a estar acompañando desde el área de deportes al igual que en el parque y el ex Martín Rodríguez”.

Niñez

La Directora de Niñez y Adolescencia, Gabriela Olivella, expresó “este es un año muy complejo, pero recurriendo a los diferentes actores del área, principalmente a las psicólogas y pediatras con los cuales nosotros trabajamos vemos y notamos una gran necesidad de los chicos de poder recrearse” y agregó “creemos que escuchar la voz de los chicos es fundamental, porque como sabemos, en estas épocas donde no concurren a las escuelas y demás, es muy difícil que puedan contar lo que les pasa. Por eso creamos la herramienta del cartero de la niñez, donde cada niño pueda expresarse a través de cartas, WhatsApp, mail, Facebook qué es lo que sienten, qué les pasa, qué les gustaría hacer y existe una línea muy común entre todos ellos que es la necesidad de salir a los parques, los clubes y plazas”.

A su vez, anunció que recopilando sus inquietudes y la de los profesionales, “llegamos a poder proponer que podamos habilitar en este contexto del día del niño espacios públicos, abiertos”, pero “donde podamos tener control y seguridad de la cantidad de personas. Pensamos en los dos parques, el Martín Rodríguez y el aeroclub que nos prestarán sus instalaciones para el domingo y los clubes, quienes organizadamente van a poder festejar el día del niño”.

Según explicó “la convocatoria es para todas las niñas y niños de 0 a 18 años, los menores de 12 pueden ir acompañados por su familia y los más grandes pueden ir solos, con la idea de compartir una tarde, sin olvidarse de que el virus sigue presente” y apeló “a la responsabilidad y a la solidaridad de las familias de que lo que se podrá hacer es lo que permite la fase 4 que es la recreación, pero no el uso de los juegos ni la práctica de deportes”.

“Es nuestra responsabilidad como adultos de cuidar de ellos a través de las medidas que ya conocemos y como sociedad ya hemos internalizado muchísimo, que es el uso del tapabocas, distanciamiento, no compartir el mate. Como papás hablar con los chicos algunas cosas previas cómo; no puedo abrazar a mi amigo con el que me cruce, me tengo que saludar con el codo, no puedo compartir el vaso, etc. Y transmitir también lo que sí se puede, como es acudir a un parque y jugar al aire libre”.

“Va a ser fundamental cómo nos comportemos para comenzar a pensar las distintas ideas y que esto pueda, de alguna manera, repetirse o continuarse en el tiempo, trabajando en post de la salud física y emocional de nuestros niños y niñas”, subrayó.