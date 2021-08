El cuartel de bomberos sede educativa de “Mercedes Aprende Unida”

EDUCACION

Esta es una acción que pone en el centro de la política pública a la educación, misma que se erige como punto neurálgico para el crecimiento de toda sociedad. La sede los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad suma su sede para el apoyo escolar a nivel primario y secundario los días lunes y miércoles de 16 a 20 horas.

En ese contexto, el intendente Ustarroz, señaló que el programa es “no es un parche, sino, una acción educativa de largo alcance, que está planteado en una primera etapa a 5 años”.

“Más allá que veníamos realizando muchos trabajos a nivel educativo, por lo que planteamos ahora, es un rol diferente del Municipio y la comunidad toda en torno a la educación. Por eso las puertas están abiertas a todas las instituciones de nuestra sociedad para participar” señaló Ustarroz y agregó “para ser parte de un programa que tenga como eje la educación, donde entendemos que la base de todo ser humano es la educación, por lo que somos muy conscientes que la pandemia agravó la crisis, entonces tenemos que hacer más de lo que veníamos haciendo”.

Según remarcó el jefe comunal, “como Municipio solos no podemos, por eso abrimos más puertas, y por eso hoy tenemos 70 sedes, en las cuales va a haber más de 350 personas trabajando, acompañando a los chicos, las familias, las escuelas, generando un sistema que acompañe al sistema educativo” y fundamentó “en todas las crisis, la institución que quedó en pie fue la escuela. Entonces luego de estas dificultades se las cargó con más tareas, por eso, la idea de este programa, es facilitarles algunas acciones y que el contexto educativo sea propicio para que los chicos no abandonen la escuela y/o no repitan”.

“Por eso se genera en cada sede apoyo escolar, actividades deportivas y culturales, donde creo que eso 3 ejes son centrales de cara a este programa, donde existe mucha solidaridad”, resaltó el Ustarroz y declaró “la verdad que todas las instituciones están respondiendo, lo que nos da mucha esperanza, fe y alegría saber que no sólo será este año –el de la pandemia- sino que seguiremos trabajando de cara al futuro con este acuerdo, que es educativo”.

Por su parte, Florencia Comalini, quién está al frente del programa “Mercedes Aprende Unida” indicó que en la sede del cuartel de bomberos “el apoyo se brindará a nivel primario y secundario, abierto a toda la comunidad, los días lunes y miércoles de 16:00 a 20:00 para que quienes salgan un poquito más tarde de la escuela, puedan tener un espacio donde ir, donde, además, estaremos brindando la merienda” y remarcó la labor de los bomberos “protegiéndonos y cuidándonos, sino también, por esta apuesta que hacen por la educación, comprometiéndose y siendo parte de este gran acuerdo que se plantea desde la ciudad en su conjunto, todos unidos por la educación”.

En ese marco, Mario Quaglia, jefe del cuerpo de bomberos voluntarios Mercedes señaló “durante el 2019 se realizó apoyo escolar, tanto primario como secundario, con muy buena aceptación. Creemos que este un momento de apoyar todo lo que es la parte de educación, un pilar de la sociedad para su crecimiento” y destacó “vamos a acompañar este proyecto de educación siempre y sobre todo en nuestro espacio, si es por el bien de la sociedad de Mercedes, bienvenido sea”.