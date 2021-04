De Pedro sentó postura en Diputados: «La preocupación es la salud, no las PASO»

CONGRESO DE LA NACIÓN

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro aseguró que la preocupación del Gobierno nacional “es la salud y no las PASO”.

En este sentido, De Pedro afirmó que de cara al inicio de la segunda ola que vive la Argentina, la atención del Gobierno está en “evitar la concentración de gente» en lugares cerrados en los meses de invierno, para reducir la circulación del coronavirus.

El Ministro indicó que el objetivo principal es “la salud de los argentinos, eso es lo que hay que tener en cuenta y así nos encomendó trabajar Alberto”.

De Pedro fue invitado por legisladores nacionales de las distintas bancas para dialogar acerca de la posible postergación de las elecciones legislativas, previstas para agosto, y tratar de generar consenso, mayormente, con el sector de la oposición.

De esta manera, el titular de la cartera del Interior, busca reforzar la postura del Gobierno nacional acerca del eje de la discusión, el cual está puesto en la cuestión sanitaria y no en una especulación para entablar estrategias políticas.

“Nosotros no estamos pensando en si vamos a poder sacar un diputado más o menos. La gente tiene decidido su voto y aquellos que aún no, no van a definirse de acuerdo a la fecha en que tenga que votar”, precisó De Pedro.

Cabe señalar, que tanto el Gobierno nacional como los sectores de la oposición barajan dos posibilidades para resolver el problema que supone realizar las PASO en pleno invierno y con un gran aumento de casos de coronavirus.