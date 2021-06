DE MERCEDES A CUBA VIAJE DE IDA Y VUELTA

Por Andrea Dematey

Un ejemplo de sueños y superación

Hijo de una típica familia mercedina compuesta por su padre Jorge quien era casero en la Liga de Padres de Familia y de Teresa comerciante; hermano de Jorge de 44, Roxana de 43, Luciana de 31 y Maximiliano de 28 años; Diego, de 42, es el tercer hijo de esta familia. Tras hacer sus estudios, desde el Jardín a la secundaria, en la Escuela Normal Justo José de Urquiza, viajó a Cuba en búsqueda de su sueño, ser médico.

Con apenas 17 años e incentivado por un curso de primeros auxilios comenzó su voluntariado en la Cruz Roja local que estaba a cargo de Adolfo Godino y Zuny Mosca, siendo eso quien lo acerco a relacionarse con el sufrimiento humano.

Su deseo era seguir estudiando y a los 20 años comenzó la Tecnicatura en Prácticas Cardiológicas en el Hospital Argerich. “Fue difícil poder cursarla ya que la situación económica actual no me permitía vivir en capital así que viajaba en tren a diario casi imposibilitando el estudio por las horas que perdía viajando”, nos cuenta Diego; y Santiago su amigo le compartía su departamento para que se quedara a las prácticas. Hasta que un día, “lluvioso de agosto en capital leía el diario Clarín y en su página central aparecía un anuncio….becas para argentinos para estudiar medicina en Cuba. Sin dudarlo en ese instante tomé el colectivo 64 que pasa por Congreso y me presenté en el Consulado cubano, ahí me informaron de la beca y sus requisitos: ser argentino, haber cursado la educación primaria y secundaria en escuela pública y justificar no tener ingreso suficiente para solventar una carrera universitaria”.

Así fue que a los 23 años, ya técnico Cardiólogo, Voluntario de la Cruz Roja y de oficio parquista salió para la isla a cumplir con su sueño teniendo que vender su Citroën para solventar parte del pasaje solo de ida.

Una vez en Cuba comenzó los estudios de pupilo en la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde junto a 2.500 estudiantes de toda Latinoamérica cursaba de lunes a sábados de 8 a 18. “Éramos 100 argentinos de los cuales quedamos 40 estudiantes de varias provincias: Salta, Jujuy Mendoza, Córdoba, Neuquén, Santa Cruz, hasta compañeros descendientes de mapuches. Se comenzaba con un curso de nivelación donde se impartían materias básicas para nivelar a todos los países y seguramente para adaptarnos a su disciplina, horarios y forma de convivencia. La vida en el pensionado, los horarios de estudio, la comida, la cultura formaban parte de una escenografía que ninguno de nosotros estábamos acostumbrados. La vida transcurría de la escuela al comedor y de nuevo a la escuela y por la tarde luego de cenar, te liberabas de las obligaciones para poder seguir con tus actividades personales. Cuba es un país libre de paludismo por tal motivo al ingresar te realizan controles y un tratamiento de 6 días con medicación para su erradicación ya que estaban expuestos a que cualquiera de mis compañeros ingresara con la enfermedad”.

“Teníamos un preceptor que nos levantaba a los 7.30, nos hacía tender la cama, ordenar la habitación y recién ahí ir a clase y calificaba el orden de las habitaciones por puntaje. Nos daban uniforme que era una bata blanca, pantalón de vestir y zapatos. Productos de higiene, libros, cuadernos y lapiceras. A fin de mes cobrábamos 100 pesos cubanos (4 dólares) que no eran mucho pero a muchos nos alcanzaba para darnos algún gusto el fin de semana”, rememora.

Tras los primeros tres meses “comenzaban las vacaciones y por suerte mi familia hizo un sacrificio enorme para juntar el dinero y poder traerme a Argentina para compartir 20 días con ellos. Pasé de 40 grados a la sombra a menos dos grados, recuerdo pasar mucho frío cuando volví a Argentina, pero sabía que el calor de la familia y los amigos lo compensaba”.

“La vida en la isla no es fácil, había que adaptarse a muchas cosas. Imaginate yo vivía con mis padres y de golpe pase a vivir en otro país, con otra cultura, un régimen educativo especial de pupilo y en cuartos de 8 personas, adaptarme a la comida y a su clima. Pero reconozco que termine amando a Cuba, es mi segundo hogar, me dio muchas oportunidades, marcó una etapa de mi vida y fue una experiencia que jamás olvidaré.

El Dr. Arzani junto a su hijo y sobrino.

La carrera duró 6 años ya en el segundo año teníamos practicas en los policlínicos nos rotaban de provincia. Viví dos años en la Habana, dos en Guantanamo y dos en Santa Clara donde me gradué. Me entregaron el diploma en la Plaza de la Revolución donde están los restos del Che. A los argentinos, los cubanos -que son personas sumamente solidarias y muy instruidas en todo- nos tenían un aprecio extra por ser de la tierra del Che”.

“Terminada la carrera nos daban la opción de seguir la especialidad, pero decidí volver a Argentina. Mi familia esperaba ansiosa que terminara, pero admito haberles mentido sobre la fecha de la graduación para quedarme unos meses más y recorrer la isla. Parece mentira de pensarlo dos veces antes de volver en las primeras vacaciones a no querer volverme luego de graduado”, rememora.

“Una vez en Argentina no me costó mucho conseguir trabajo, si tuve que adaptarme al sistema de salud de acá muy diferente al cubano. Nosotros tenemos un sistema privado y público de obras sociales y de prepagas, con todo lo que significa la salud en cada uno de estos sistemas. Cuba por ser un país socialista tiene un único sistema y es el público, la salud solo está garantizada por el Estado. Tiene un sistema particular de organización muy parecido al de Canadá”.

“En Mercedes comencé mi trabajo en Premedic, en la Clínica, en Semmer y luego en el Hospital donde ya casi llevo 11 años como médico de terapia intensiva. Entré cuando Fito Principi era director, mi nombramiento se lo debo a él y quiero hacer público mi agradecimiento y por estar siempre cerca mío y de mi familia. La verdad, siempre lo digo tuve la suerte de estar cerca de buena gente y buenos profesionales que me formaron a lo largo de mi carrera, no me quiero olvidar del Dr. Ricardo Peiras quien me apoyo mucho cuando decidí irme a Cuba, Cristina Canata que hoy no está entre nosotros fue presidenta de la Casa de la Amistad Argentina Cubana, tengo la suerte de trabajar con Cacho Laporta quien me motivó a seguir terapia intensiva y que gracias a la gestión hoy lo tenemos de nuevo en el hospital”.

“Podría seguir nombrando amigos y familiares que siempre estuvieron cerca y por algún motivo u otro hicieron posible que hoy este luchando en la primera línea juntos a un montón de gente para afrontar esta pandemia”.

-Se nota que extrañabas mucho, ¿pensaste en llevar a tu familia?

“Como dije Cuba es mi segundo hogar no es posible llevarme a mi familia, como médico residente tengo las puertas abiertas pero mi familia está en Mercedes amo mi ciudad y acá tengo todos mis afectos, se extraña mucho cuando uno está afuera de su lugar de confort pasaron muchas navidades, año nuevo y cumpleaños sin tu familia y eso se siente mucho, mas nosotros que somos muy unidos. Mi abuela se murió estando yo en Cuba y a uno se le pasa muchas cosas por la cabeza. Me recibí con casi 30 años y con muchos proyectos por delante. Mercedes es mi ciudad, la recorrí estando en la Cruz Roja, volví para hacerme cargo de la filial pero fue muy tarde por cuestiones administrativas nos quedamos sin ella, tuve la oportunidad de irme a Buenos Aires y tampoco quise. Hoy tengo un hijo de 6 años y es otro motivo más de estar acá. Por ser médico de la ELAM pertenecemos a una brigada de ayuda internacional HENRY REE y nos solicitan cada vez que se necesitan médicos en alguna catástrofe, seguimos por este medio en contacto con mis compañeros de otras nacionalidades y en contacto con lo que pasa en el mundo en cuestión de salud y pandemia. Uno tiene esa melancolía de volver alguna vez a ese lugar que lo cobijo por muchos años pero sé que mi lugar es este y estoy contento de estar trabajando para mi ciudad”.

Los padres de Diego, junto a su nieto, el hijo del Dr. Arzani

-¿Cómo es un día del doctor Diego Javier Arzani?

“Trabajo mucho, a veces me olvido de comer; siempre agradezco al universo de poder hacer lo que me gusta no muchos tienen ese privilegio. Hago tres guardias en terapia intensiva semanales en distintos hospitales públicos, Chivilcoy, Carmen de Areco y Mercedes. En la Municipalidad de Mercedes con la Secretaria de Discapacidad emitimos el CUD. También tengo mi consultorio además de ser papá de un milagro de la vida que es mi hijo al cual amo mucho y nos tenemos mutua paciencia”.

-¿Qué aspectos de su vida cambiaron desde el inicio de la Pandemia?

“La pandemia nos trajo cambios a todos y eso no es un secreto no creo que haya nadie que no se vea afectado por la pandemia.

Personalmente, al comienzo, mucha incertidumbre de tener que lidiar con un virus nuevo que no sabíamos cómo se comportaba y que vamos aprendiendo a medida que lo conocemos, con nuevos protocolos de trabajo, los elementos de protección personal que, aunque los conocíamos, no estábamos habituados a usarlos tan seguido. Hoy es normal ponerse un traje y una máscara facial cuando entras a la terapia y usarla las 24 horas que estás de guardia. Ni hablar del distanciamiento por ser personal de salud, tengo la obligación de cuidarme y cuidarlos más que otra persona. Sumale a esto la cantidad de pacientes que se atienden hoy en las terapias de todo el país es el doble de lo que era en prepandemia, sumale que el nivel de complejidad de los pacientes hace que le personal de salud este agotado y esto quiero resaltarlo…estamos agotados…física y mentalmente. Vemos morir gente todos los días, vemos como se contagian nuestros compañeros y no lo digo como queja es algo que nos tocó vivir y estamos para darle batalla desde el lugar que nos toca. Me enfermé dos veces por Covid en ese momento no la pase muy bien, me sentí muy mal y creo que a partir de ahí se movilizaron cuestiones personales que hicieron replantearme muchas cosas de mi vida. Hoy entiendo más y me enojo menos, trato de sonreír más, poner buen humor, ser más amable. Esas pequeñas cosas que hacen la diferencia entre tanta angustia”.

-Que cosas/actitudes ve en las personas o en la calle que entiende como persona pero no como profesional médico

“La gente está mal, esta angustiada. Creo que no quedó nadie que no haya perdido un familiar, un vecino o un amigo en la pandemia. Escucho en la tele o en las redes barbaridades que el virus no existe por ejemplo. No juzgo a nadie pero hay gente que no entiende el daño que pude generar con el solo hecho de juntarse, de no usar barbijo en lugares cerrados, de no respetar el distanciamiento. Existe relajamiento se ve más en los jóvenes. Existe otro virus en nuestra sociedad que se llama egoísmo y es el que nos está afectando; también vemos morirse más gente joven y algunos sin factores de riesgo y eso ya no deja exento a nadie de pasarla mal si se contagian. Tenemos que entender eso, tenemos que hacer un sacrificio más, un esfuerzo más, las vacunas tienen que llegar pero mientras tanto la única forma de cuidarnos es el distanciamiento.

Es asombrosa la capacidad de absorción de información y adaptación que tienen los niños, mi hijo cuando no tengo puesto el tapaboca me dice papá el tapaboca. En el verano nos sentamos a tomar un batido en el café y cuando se acercó la moza, automáticamente y sin decirle nada, se puso el tapaboca una anécdota tonta pero si nos ponemos a pensar en un niño de 6 años dice mucho.

-Cuál es su opinión en relación a las vacunas. Si a recibir dos dosis, o si a una sola dosis

“Es un tema que tendrán que discutir los epidemiólogos, los infectólogos, la verdad no tendría la jerarquía para opinar. Se dice que con la primera dosis en nivel de anticuerpo es suficiente para que no te enfermes con la forma grave, como para decirlo y que se entienda. Se está estudiando que el nivel de protección es alto y dura más en el tiempo de lo que se pensaba, pero si una empresa farmacéutica fabrica una vacuna que dice que dos dosis es lo correcto por algo son dos dosis.

Yo me vacuné con las dos dosis de la Sputnik y soy consciente que puedo volverme a contagiar. A veces no asombra lo naturalizados que estamos cuando atendemos un paciente con covid, eso no sé si es bueno o malo, seguro es un mecanismo de defensa de nuestra mente”.

-Se arrepiente de haber estudiado medicina

“Para nada es lo que busqué y logré. No sé si se lo recomendaría a mi hijo, te tiene que gustar. Es vocación de servicio al prójimo. Cuando me preguntan eso recuerdo Los consejos de Esculapio a su hijo. Un dios griego hijo de Apolo y Coronis donde le da consejo a su hijo que quiere ser médico.

Hoy nos toca dar muchas malas noticas y pocas buenas. A veces las familias lo entienden y otras veces no. Hemos visto familiares gritar, llorar, decirte barbaridades, romper puertas, vidrios, como también personas que entienden la situación, pero luego piden disculpas. Hay que ponerse del lado del otro, es entendible el dolor perder un familiar, es algo tremendo, pero a veces no entienden la gravedad de su patología.

-Cómo se prepara un médicos para resolver una situación de determinar quien vive o no

“Un médico no debería estar preparado para decidir quien vive y quien no, esperemos que acá no pase. Y si me toca, espero tener la suficiente tenacidad para decidir y poder seguir trabajando. Si algo sé en esa ecuación es que si no decidís se mueren los dos. Pero da mucha pena pensar en eso trabajamos con seres humanos y no con muebles cuando se pierde una vida se pierde mucho más que un cuerpo”.

-Que consejos les darías a los mercedinos frente a esta Pandemia

“Un esfuerzo más, que se queden en casa, que más que nunca respeten las normas de distanciamiento. Estamos pasando por un momento en donde podemos quedarnos sin camas en terapia. Entiendo aquel que necesita trabajar y se enoja por los confinamientos, entiendo también al joven que no quiere estar encerrado pero, cualquiera sea el motivo de volver a las fases 1 o 2, se vuelve porque se está muriendo gente y los casos aumentan.

Escucho en la tele quejarse porque cierran o se quejan porque abre. Tengo la sensación que miramos solo lo que pasa en nuestro ombligo pero así nunca vamos a salir adelante dejemos el yo a un lado y pensemos en conjunto, entendamos que hay gente que se muere que el virus se trasmite muy rápido y que no respeta edades. Es un esfuerzo mas que hay que hacer que solos no salimos y que no se olviden que hay gente que no para que no puede ver a sus seres queridos y que día a día se están exponiendo continuamente con el virus; a esa gente desde el oficial que custodia la calle, bomberos, protección civil, agente de calle, personal de barrido y limpieza, administrativos hospitalarios, personal de limpieza del hospital, radiólogos, enfermeros, camilleros, personal de cocina, médicos y seguro me olvido de mucha gente cuando se los crucen agradezcan. A veces un gracias por todo, llena el alma.