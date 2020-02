De acuerdo con la terminación del DNI

LA ANSES INFORMA LAS FECHAS DE COBRO DEL MES DE FEBRERO

Además, los calendarios de pago de todas las prestaciones del organismo pueden consultarse a través de su página web, en las redes sociales del organismo o telefónicamente llamando al 130. La ANSES recuerda el cronograma de cobro del mes de febrero, según la terminación del DNI, para que los beneficiarios de jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) tengan la posibilidad de agendar las fechas y tenerlas a mano para una consulta anticipada y más rápida. En este marco, cabe destacar que el organismo previsional publica trimestralmente el cronograma de cobro de todas sus prestaciones en la pantalla principal del sitio web www.anses.gob.ar, sección Accesos rápidos, opción Calendario de Pagos. Además, los calendarios están disponibles en las redes sociales del organismo previsional: Facebook (www.facebook.com/ansesgob), Twitter (@ansesgob) y Flickr (www.flickr.com/photos/ansesgob), o pueden consultarse telefónicamente llamando al número 130 (gratuito desde teléfonos fijos). A continuación, se informan las fechas de cobro del mes de febrero: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ASIGNACIONES FAMILIARES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS JUBILADOS Y PENSIONADOS Haberes que NO SUPEREN la suma mensual del $15.991 Haberes que SUPEREN la suma mensual del $15.991 ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR EMBARAZO ASIGNACIÓN FAMILIAR Y UNIVERSAL POR HIJO ASIGNACIONES POR PRENATAL Y MATERNIDAD ASIGNACIONES DE PAGO ÚNICO (Matrimonio- Nacimiento- Adopción) PRESTACIÓN POR DESEMPLEOPlan 1 Planes 2 y 3