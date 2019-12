CUMPLIDO… “PRIMERO MERCEDES”

Ustarroz “con humildad, sueños, apertura y utopías queremos, entre todos, hacer una gran Ciudad”

El intendente Ustarroz inició su segundo mandato jurando ante un gran marco de público frente al Palacio Municipal. Hubo gran cantidad de invitados y tomó juramento a los nuevos integrantes del gabinete. El jefe comunal hizo hincapié en cuatro ejes fuertes: unidad, niñez, trabajo y educación, desglosando cada uno de ellos en distintas ideas y proyectos.

Gabinete

Parte del gabinete municipal fue renovado mientras que otros continúan. El jefe comunal le tomó juramento a todos los secretarios. En seguridad asumió el abogado Gastón Arenas, en Obras Públicas el arquitecto Emanuel Pérez Carrera, en Economía y Hacienda el magister Gastón Boido, siendo estas las novedades más relevantes. Mientras que ratificaron en Desarrollo Social a la Licenciada Jorgelina Silva y en Salud el doctor Pablo Cassiani. Por su parte, la abogada Clara Zunino dejó la cartera de seguridad y pasó a la secretaría de gobierno.

Invitados

Entre ellos el Ministro del Interior, Eduardo de Pedro, los intendentes Maggioti de Navarro, Boto de Luján, Villagrán, de Areco, monseñor Jorge Eduard Scheining, , los diputados Carlos Selva y Santiago Révora, Veteranos de Malvinas, el jefe del cuerpo bomberos Mario Quaglia, comandante mayor de Gendarmería Nacional Avelino Heppner, colegios de profesionales, el fiscal general Pablo Merola, sindicatos, sociedades de fomento, inspectores de educación, autoridades de la UNLu, el director del hospital Blas Dubarry, Daniel Bandoni, el presidente del congreso judío latinoamericano Adrian Werthein, clubes deportivos, representaciones evangélicas, entre otros.

Discurso

El jefe comunal efectuó un discurso en el cual repasó varias cuestiones de su primer mandato y comentó “hace cuatro años asumíamos presentando cual era nuestra filosofía política y el plan de gobierno” narrando “había un método, que es escuchar, planificar y hacer incansablemente, haciendo un fuerte llamado a toda la comunidad desde la concepción de la unidad y crítica constructiva”. Asimismo remarcó “se inició con un gobierno provincial y nacional de distinto color político” y “allí hacíamos referencia de una idea que es una síntesis de pensamiento que nos había llevado adelante Néstor Kirchner en Río Gallegos y la tomamos como propio y para marcar la contraposición entre la doctrina, la filosofía política y los vientos nuevos del marketing político de la anulación de la política como herramienta de transformación de la sociedad y puedo decir que lo cumplimos. Primero Mercedes es pensar y actuar conforme a los intereses de nuestra comunidad” destacó.

En otro pasaje afirmó “para los próximos 4 años habrá nuevos y pesados problemas para las gestiones nacionales, provinciales y municipales” mencionando indicadores macroeconómicos y sociales.

A nivel local destacó “se avanzó, con algo que no se debe a un intendente o un puñado de funcionarios, sino sobre todas las cosas a proyectos, ideas, una visión de ciudad que siempre tuvo como eje que la columna vertebral son y serán los trabajadores y trabajadoras municipales y cooperativas.”

También destacó a “toda la comunidad, sociedades de fomento, clubes, colegios de profesionales, distintas representaciones institucionales y de la sociedad. Con el transcurrir del tiempo empezamos a conocernos, a encontrarnos, a soñar juntos y por sobre todas las cosas a trabajar y eso hace que hoy podamos afirmar más allá de las deudas que siempre habrá en un balance general, la comunidad de Mercedes ha avanzado y evolucionado, entonces, es un gran reconocimiento a nuestra comunidad que es la verdadera artífice de la construcción de una sociedad que avanza” donde luego destacó la enorme gestión de acciones y encuentros solidarios.

Mencionó y repasó distintos programas y medidas, como Mil Días, los jardines espacios primera infancia, la guardia pediátrica, los programas educativos como “Mercedes Aprende” que nació en esta plaza, junto a los docentes y sus protagonistas” siendo un programa “con un potencial enorme y desde la Bandera Nos Une” sin olvidar el ProEBa y la gran cantidad de voluntarios que brinda apoyo a los niños.

El trabajo fue otro eje que mencionó el intendente municipal donde repasó la realidad argentina, provincial y local, mencionando las labores en pos de buscar empresas que se radiquen en Mercedes, “colaborando y apoyando siempre a las empresas, pymes y trabajadores para impulsar la actividades económica del país y la ciudad, siempre actuando junto a los actores de la sociedad”, entre otras exposiciones reafirmando que vamos a trabajar arduamente.

Tomó a su vez el actual concepto de “luchar contra el hambre, convocando a todos para que no haya hambre” en Mercedes ni en el país.

Las escuelas fueron parte del discurso, remarcando lo importante de actuar con ponerlas en condiciones donde se sabe el compromiso del gobernador Kicillof por el tema, exponiendo que también en educación vial hay mucho margen para seguir trabajando.

“Todos debemos hacer el esfuerzo” en términos de cuidado de la vida por la seguridad vial y el “2020 pongamos especial énfasis en este tema porque perdemos vidas”.

La cuestión de género no estuvo ausente, donde “debemos erradicar la violencia en todas sus formas y a la mujer en particular”.

No olvidó el cuidado del medio ambiente y el espacio público, con el vivero, las nuevas plantaciones en bulevares, recuperación de plazas, etc.

Las relaciones instituciones y las cuestiones políticas han sido a su vez destacadas, construyendo nuevos caminos que beneficiena todos los vecinos, desde el concejo deliberante, desde las instituciones, desde cada espacio, donde “debemos trabajar para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones” y “realmente como comunidad tenemos que poder poner sobre la mesa nuestros problemas, establecer e identificar nuestras prioridades, desde la diversidad, para que la comunidad prospere y en cuatro años los desafíos sean otros” remarcando “muchísimo el discurso del presidente Alberto Fernández” donde “una sociedad no la transforman sólo los dirigentes, sino que se necesita la política como herramienta de transformación, el Estado, la sociedad civil, se necesitan todas las instituciones estableciendo consensos, acuerdos, con una mirada clara de futuro” y “citando a Alfonsín, la esencia de la democracia, donde con ella se come, se cura y se educa y con la esencia del peronismo para que reine en el pueblo el amor y la igualdad” y remarcó “para esto los convocamos, para la democracia, el trabajo, el amor, la igualdad, y trabajar desde la base de la experiencia y avanzar en aquello donde no hemos llegado con humildad, sueños, apertura, y utopías queremos, entre todos, hacer una gran Ciudad de Todos”

Brindis

Tras el discurso y las juras se llevó a cabo en el centro de la Plaza San Martín el tradicional brindis de fin de año con instituciones y vecinos. Allí estuvo el jefe comunal con gran parte de los invitados a la jornada y, además, se aprovechó la ocasión para que un niño del público asistente prendiera el gran arbolito de navidad instalado por los trabajadores municipales.