Realizan testeos, estudios y análisis preventivos en empresas de Grupo Espíndola

El Grupo Espíndola decidió convertirse en la primera empresa que efectúa análisis preventivos a la totalidad de los trabajadores. El objetivo es proteger al trabajador y sus familias y encontrar cualquier vestigio de anticuerpos de covid. “Para nosotros es fundamental la salud de los integrantes de nuestras empresas, de sus familias, no sólo por nuestra responsabilidad social, sino también humanamente” afirmó Evangelina Espíndola

La acción médica y científica estuvo a cargo del equipo de trabajo de Rodolfo Principi. El profesional narró que “estamos ante una necesidad que nos manifestó la empresa, no solamente humana, sino también activar las distintas etapas de protocolo que ya instauró el Grupo Espíndola en la ciudad a raíz de esta pandemia que todos conocemos”

Más adelante contó que “fue activando los protocolos y esta es una etapa donde si bien aparecieron casos en Mercedes la encargada de las empresas, Evangelina Espíndola, me encomendó que realizáramos un testeo sensible y específico que es quimioluminiscencia en búsqueda de anti cuerpos totales contra el virus del sars, más conocido como covid-19. Esta inquietud llamó la atención no sólo para nosotros, sino también para la empresa para la cual estoy trabajando porque es la primera empresa en Mercedes que nos consulta sobre el testeo”

Remarcó el reconocido profesional que supo durante muchos años ser director del hospital que “es una preocupación de la empresa que une la parte humana, sanitaria y económica. Los primeros protocolos fueron activados con éxito en eta empresa y ahora pasamos a una segunda face que es un control de screening serológico que permitirá saber qué personas tuvieron en contacto o no con el virus para luego instalar las acciones sanitarias de ser necesario para que la empresa siga trabajando de manera regular y eficiente como hasta ahora” sostuvo Rodolfo Príncipi y afirmó “este es mi ciudad, la cual amo, así que para mí es muy gustoso ver que la empresa, que tiene 21 personas de forma directa, más todos los que trabajan de manera indirecta, sean protegidos y cuidados” narró.

Por su parte, quien es parte del directorio del Grupo, Evangelina Espíndola, afirmó que “queremos dar respuestas y brindar seguridad en el trabajo diario a nuestros trabajadores, nuestros proveedores, a nuestra querida ciudad” y que “si bien desde el comienzo de la pandemia desarrollamos capacitaciones que tienen que ver con técnicas de seguridad e higiene, como también médicas, para el cuidado de cada uno en su hogar y en la industria”

Ante la consulta de los medios también sostuvo que “esta industria de por sí tiene distanciamiento social y cumplimiento de la normativa necesaria para trabajar con los cuidado de la salud y ambiental habilitados y evitando potenciales contagios, porque primero apuntamos a cuidarnos como personas. Esta es una empresa familiar en la cual nos interesa cada uno de los operativos, donde acá no nos llamamos por los objetivos, sino por Juan, Martín, Daiana, y es un orgullo de la empresa siempre capacitar y cuidarlos” narró.

“Tenemos un compromiso asumido desde la empresa para no dejar de implementar medidas y esta posibilidad de testear y controlar para el cuidado humano y de las familias ante que preocuparnos por el resultado laborar. Nos interesa mucho el afuera, la familia”, destacó

Daiana, una de las administrativas de la empresa, afirmó que “para nosotros es muy bueno. Es la primera vez que me entero una empresa haga algo así y a nosotros nos deja muy tranquilos. No sólo porque se hacen cargo de todo sino también para nuestras familias. Es importante. Nos sentimos cuidados”

Antes de finalizar el contacto con la prensa, Espíndola detalló que “hubo una charla de las habituales que detectamos su preocupación a partir de los primeros casos en Mercedes surgió de los propios trabajadores esta inquietud de cómo íbamos a seguir cuidándonos y junto a Fito y su equipo”.

La actividad se efectuó en una de las plantas que el Grupo posee en el sector industrial planificado donde se aprovechó las instalaciones de sus laboratorios para poder concretar e instrumentar la medida socio sanitaria, con el distanciamiento social, preventivo y científico correspondiente.

La medida marca un valioso precedente del cuidado de la salud que ratifica el compromiso social empresarial que viene poniendo de manifiesto el Grupo.