Cruzada Solidaria Por Salta

Hoy el Intendente Juan Ignacio Ustarroz junto con el secretario de deporte Juan Martin Silvestre nos recibió en su despacho para charlar sobre una campaña solidaria para la Provincia de Salta.

Recibimos un si contundente de parte del Intendente para brindarnos el apoyo en ello, esta vez Salta nos necesita a todos.



Los días 1. 2 y 3 de mayo se llevará adelante la carrera organizada por el Club De Corredores Raid De Salta y para ello en conjunto con Gendarmería Nacional, All boys, Solidario, All Boys integrado y el mencionado Club de corredores empezamos la juntada de alimentos no perecederos, leches larga vida, calzado, frazadas, pañales, toallas, y toda otra cosa que se les ocurra viene bien! Una aventura solidaria más «no se si vamos a cambiar el mundo, pero el mundo no nos va a cambiar a nosotros»



Para donaciones llevar a

Waljim 14 13 y 15

Bap gym 35 y 14

Martín Rodríguez 6 y 9

Radio Municipal 26 29 y 31

Farmacia Acenso 11 y 106

(Si alguien quiere ofrecerse para recepción de cosas me llama y agregamos!)

O llamar a Malena 2324611439

Paola 1165334244

Fernanda 1158824707

Pelu 2324 64-6206

Cecilia 2324 64-2212