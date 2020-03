El Intendente y el Director del Hospital informaron sobre medidas y acciones

El coronavirus es una problemática que se viene dando a nivel mundial y claramente no deja exenta a nuestra ciudad, por ese motivo, el intendente Juan Ignacio Ustarroz junto al Director del Hospital dieron en la mañana del jueves una conferencia de prensa en el nosocomio Blas L. Dubarry para dar precisiones y cuál es el protocolo a seguir frente a esta enfermedad. “Nuestra presencia tiene que ver con el acompañamiento debido a la situación seria que se vive y que requiere el mayor de los compromisos, organización y responsabilidad de todos los actores de nuestra comunidad” expresó el intendente.

“Hoy temprano –por ayer- tuvimos una reunión con las diferentes áreas del municipio vinculadas a esta problemática –salud, tercera edad, seguridad, gobierno- también con PAMI, Anses, el Concejo Deliberante, con los dos presidentes de la oposición y lo que creemos que se necesita en estos tiempos es una buena comunicación” indicó Ustarroz y declaró “establecimos criterios que emanan tanto de las autoridades nacionales como provinciales de adoptar una medida preventiva y declarar el estado de emergencia sanitaria”.

“El decreto establece distintas cuestiones desde la confirmación del comité de crisis, la instrumentación de las acciones que se llevarán adelante remarcando que el Ministerio de Salud es la autoridad científica para poder ordenar y recepcionar todo lo que se va produciendo en nuestro país y la provincia” y añadió “hemos suspendido por 30 días los espectáculos masivos en nuestra ciudad”.

“Creo que en la medida que estemos ordenados y conozcamos los protocolos frente a esta crisis va a ser que sorteamos como sociedad y Estado de la mejor manera posible esta situación que requiere una demanda de mucha responsabilidad y compromiso” conjeturó Ustarroz.

Además, se dieron precisiones sobre un supuesto caso que activó las alarmas y el protocolo sanitario de prevención “se ha activado el protocolo para el coronavirus, mismo que venimos trabajando internamente hace un par de semanas en conjunto con los Ministerios de Salud nacional y provincial” señaló Cassiani y aseguró “eso nos da tranquilidad puertas adentro, porque tenemos los insumos, los elementos y la capacitación correspondiente para poder hacerle frente a un cuadro como el que vivimos”.

Asimismo, Pablo Cassiani informó “el paciente de Mercedes que ingresó tiene 29 años, que desde mayo del año pasado estaba en Letonia y desde que llegó a Ezeiza fue a su domicilio y realizó aislamiento domiciliario como corresponde a cualquier viajero que viene del exterior” y “eso nos deja tranquilos ya que la familia ha actuado de acuerdo a los protocolos y el personal de salud que lo atendió también respetó los mismos”.

“Estamos en una etapa de contingencia, activamos el protocolo de acción y avisamos al Ministerio de Salud. Este es un paciente cuyo caso se denomina sospechoso, es decir, existen tres instancias: caso sospechoso, caso probable, caso confirmado” explicó Cassiani y ahondó “luego de una serie de preguntas y de constatar ciertos síntomas, avisamos al Ministerios a través de la región sanitaria y pedimos autorización para la toma de muestras –no podemos hacerlo porque sí- sino la muestra no se recibe. A este paciente le tomamos la muestra, que llegó ayer por la tarde a La Plata (Hospital Rossi) y cuyos resultados estarán para hoy a la tarde. Ahí se constatará que no sea una gripe común. Si no es así pasará al Malbrán y pasará al segundo estadio como caso “Probable”. Allí se hacen los estudios correspondientes y si dan positivos es un caso confirmado y si da negativo es un caso descartado”.

“Cuando nosotros tengamos la información la comunicaremos porque entendemos que tenemos que transmitir tranquilidad y pautas de alarma a la población para prepararnos a esta contingencia” apuntó Cassini y aseguró “tenemos personal capacitado en el Dubarry, contamos con los insumos para la fase de contención y mitigación –sería lo siguiente si comienza a circular el virus- que nos mandaron desde provincia”.

Por su parte, el Dr. Javier Cursi jefe del servicio de emergencias, señaló “lo más importante es transmitirle a la población que no concurra de manera masiva a los centros de salud, que se queden en sus casas, salvo que tengan fundamentalmente dificultad respiratoria que es el síntoma más importante. Llamen al 107 que está dando una respuesta muy importante y por donde se pueden evacuar todas las dudas”.

Y a su vez, se pidió a los vecinos que volvieron de viaje en las últimas dos semanas, deben comunicarse al 107 donde se les tomarán los datos para poder evaluar las acciones a seguir.