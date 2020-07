CORONAVIRUS EN EL CONGRESO

Selva recibió el alta de Covid-19: “Todavía no me explico cómo me contagié”

Fue uno de los cinco diputados que participaron de la sesión presencial del 25 de junio y se contagiaron en el recinto. Los 15 días de aislamiento y la agenda parlamentaria.

El jueves 25 de junio no fue un día más en el Congreso. Fueron cinco los diputados que participaron de la sesión presencial que se contagiaron en el recinto de Covid-19. Uno de ellos fue el bonaerense Carlos Selva. “Al día de hoy, no pude identificar el momento en el que estuve expuesto al virus”, reconoció el ex intendente mercedino en declaraciones radiales.

El primero en dar positivo fue el Secretario General del bloque de la UCR, Julio Sahad. La confirmación del diagnóstico no sólo encendió las alarmas en el Palacio, sino que además dio lugar a la activación inmediata del protocolo sanitario.

“Cuando me notificaron lo que había pasado, lo primero que pensé fue en el diputado. No estuve ni siquiera cerca de él. Tomamos todas las precauciones habidas y por haber. Estaba tranquilo porque no tenía ningún síntoma, pero decidí hacerme el hisopado como medida precautoria”, recordó.

El diputado había viajado el martes de esa semana a Buenos Aires y mantuvo reuniones de comisión en la Cámara. Después de la sesión del jueves, regresó como siempre en auto a Mercedes. “Llegué el viernes a las cuatro de la mañana, porque terminamos tarde y tuve dos horas de viaje. Dormí tranquilo y el sábado estuve en casa. Sólo salí a hacer los mandados. Ya el domingo me instalé en mi quinta y el lunes decidí hacerme el hisopado, pero sólo por precaución”.

“Mi mujer, también dio positivo. Pensé en mis hijas, en mis nietos. Y sigo preguntándome al día de hoy en qué momento pude haber estado expuesto”, contó el legislador nacional.