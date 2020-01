CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto del Círculo de Periodistas Deportivos de Mercedes en sus artículos 22º inc. F, 23° inc. E, 29º inc. A y 31°, la Comisión Directiva convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Febrero del año 2020 a las 10.00 en la sede de la Cámara Económica Mercedes, sito en Avenida 29 esquina 28, de la ciudad de Mercedes en la cual se tratará el siguiente:

ORDEN DEL DIA

a) Constitución de la Asamblea.

b) Lectura del acta de la Asamblea anterior.

c) Consideración de la Memoria, Balance General e inventario, cuadro de gastos y recursos e informe de la comisión revisora de cuentas del 1 de julio 2018 al 30 de Junio de 2019.

d) Renovación completa de Autoridades por el período 1 de Julio 2019 – 30 de Junio 2021

e) Designación de dos asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.

Mercedes, 22 de enero de 2020

Emmanuel Badano Secretario​Ariel Musante Presidente