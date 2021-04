Construirán Granja Educativa y Agroecológica en Colonia Capitán Sarmiento

MUNICIPIO Y NACIÓN

Es un proyecto de la Dirección de Niñez con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es la primera de la región de esta envergadura.

“Cuando asumen las nuevas autoridades voy a verlo a Gabriel Lerner, donde inmediatamente nos pusimos de acuerdo. Comenzamos a trabajar y a darle una continuidad a las políticas públicas que veníamos planteando desde lo local” contó Ustarroz y añadió “pero sabiendo que no hay proyecto local sin proyecto Nacional y que hay una necesidad del Estado como un todo de brindar todas sus herramientas al servicio del pueblo”.

En ese sentido, Ustarroz destacó el acompañamiento de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia “y ver hoy estas concreciones, donde también nos acompaña con convenios para los Espacios Primera Infancia, el proyecto del Balta y el de la granja en sí mismo, acciones concretas que son el resultado de mucho trabajo”.

Por su parte, el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner dijo “la secretaría tiene varios predios, no son todos iguales, pero con estas características que entendemos debemos ponerlos al servicio de las políticas públicas en general, la de niños, niñas y adolescentes y las políticas sociales. Este es un esfuerzo grande, donde es un proceso de reconversión y utilización productiva -en un sentido amplio- no sólo agropecuario, sino, como lo que estamos firmando hoy aquí, que es ofrecer un espacio educativo para los chicos, donde conozcan una granja ecológica y se acerquen a medios rurales, sobre todo para aquellos chicos que no lo pueden hacer”.

“Y para eso, el Estado nacional requiere una alianza de trabajo muy grande con el actor local, es decir, con el Municipio y actores sociales de la comunidad, donde entendemos la importancia de la perspectiva y saberes locales, la sinergia de trabajo es imprescindible para que el proyecto sea capitalizado por la comunidad” aseguró Lerner.