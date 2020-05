El correcto el uso de tapabocas en niños y a partir de qué edad

Esta herramienta de prevención suscitó diferentes interrogantes y consultas, no sólo para el implemento en adultos sino también en niños

La cuarentena declarada debido a la pandemia del COVID-19 estableció en nuestro país el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Pero con el transcurso de la misma, se fueron realizando flexibilizaciones que acarrearon, además, el uso de ciertas medidas de seguridad sanitaria, como es el caso del tapaboca. Esta herramienta de prevención suscitó diferentes interrogantes y consultas, no sólo para el implemento en adultos sino también en niños. Por ejemplo, en el caso imperioso -enfermedad o vacunación- de tener que sacar un niño a la calle ¿qué se debe hacer?

Por este motivo, el Javier Davove, médico generalista en el CAPS Agote, recomendó que “hasta los 2 años no se use barbijo o tapabocas, por un lado porque no permiten comunicarse con fluidez con su cuidador, y por otro lado, la movilidad -hasta los 2 años- no es precisa por lo que les sería dificultoso sacarse el tapabocas en caso de estar ahogándose” y agregó “sumado a la particularidad de que tienen las vías respiratorias más chicas, si a eso le añadimos un barbijo, se les hace más dificultoso poder respirar”.

Y aseguró que “no es probable que los bebés mayores o los niños pequeños mantengan la mascarilla puesta y probablemente intenten quitarla, así como tocar su cara aún más”.

Por otro lado, el profesional resaltó que “los niños no van a buscar el virus, sino que les llega, por ese motivo, es muy importante que sus padres implementen las medidas de seguridad e higiene correspondientes para que sus hijos no se terminen contagiando”.

Según Davove, “en este contexto todo suma, si quieren lavarles los juguetes o pasarle alcohol en gel en caso de que no puedan lavarlos, lo pueden hacer. Y en el caso inevitable de tener que salir, ya sea con un chango un huevito, taparle la superficie forma que él tenga la potestad de respirar tranquilo sin necesidad de taparle la boca”.

Para el médico, se debe enseñar y explicar a los niños más grandes, “el motivo y la importancia del uso de la máscara, destacando el lavado de las manos y el evitar tocarse la boca y los ojos. La principal razón para colocar a un niño una máscara es para evitar infectar a otros”.

“Esta es una situación que debemos enfrentarla en conjunto y el mayor cuidado que podemos tener es a través del aislamiento para no darle la posibilidad al virus de contagiar”.