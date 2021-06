Confirmado por provincia, Mercedes pasó a Fase 3

USTARROZ ENCABEZO REUNION DEL COMITE DE CRISIS

Lo hizo el Jefe de Gabinete Carlos Bianco quien brindó un nuevo detalle del sistema de fases en la provincia donde recalcó que son 16 distritos los que pasan de fase 2 a 3, entre ellos Mercedes. Hubo reunión del comité de crisis en nuestra ciudad.

El Jefe de Gabinete Carlos Bianco hizo referencia a la prórroga del DNU nacional 287/2021 con las reglamentaciones provinciales y brindó un nuevo detalle del sistema de fases en la provincia y recalcó que son 16 distritos los que pasan de fase 2 a 3.

Estos distritos son: 25 de mayo, Adolfo Alsina, Alberti, Ayacucho, Azul, Bragado, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Chascomús, General Alvarado, General Madariaga, Mar Chiquita, Mercedes, Salliquelló y San Nicolás.

De esta manera en Mercedes, a partir del próximo lunes, podrán retornar a las clases presenciales gracias a la mejoría registrada en su situación epidemiológica.

Por otro lado, en la reunión del comité de crisis encabezada por el intendente Ustarroz, expresó lo valioso de pasar a fase 3, pero también que “necesitamos sobre todas las cosas la responsabilidad desde lo individual hacia lo colectivo. Es un paso hacia adelante que tenemos que cuidar entre todas y todos”.

En ese contexto, el jefe comunal instó a “estar unidos para construir para nuestra ciudad un mensaje agradeciendo siempre en primer término al sistema de salud que sigue trabajando donde aún hay personas con covid en Mercedes y están a su cuidado, que llegamos a 150 fallecidos con una pandemia que no terminó”.

Según Ustarroz, “el hecho de subir de fase de 2 a 3 implica mayor responsabilidad porque va a haber mayor circulación” y que “es esencial estas nuevas aperturas, es esencial que las escuelas estén abiertas, como también los comercios o vinculados al deporte, pero tenemos que sin lugar a dudas cumplir al 100% los protocolos. La gente los conoce como también que hay nuevas cepas, por eso lo que hacíamos en el 2020 puede no ser suficiente, así que redoblemos los esfuerzos para mantener cada logro de la nueva fase”.

“Es necesario poder avanzar como sociedad, por eso deseo agradecer a la comunidad que en tiempos tan difíciles sigue haciendo lo necesario para sobrellevar esta pandemia, quiero destacar el rol que está cumpliendo el sistema de vacunación para darnos esperanza de cara al futuro inmediato”, sostuvo el intendente.

“Ahora nos toca esta gran responsabilidad, este paso nos obliga tener más responsabilidad también por los sectores acá presentes, porque no hay margen de error, ellos están en una situación muy complicada, no hay margen para perder nada de lo esencial para una comunidad. Lo vamos a lograr con mayor responsabilidad y compromiso”, dijo ante Martín Bondanza, del sector deportivo privado, Juan Contín, desde gastronómicos, Pablo Beneitez, desde confiterías, Cristian Ponce, Inspector distrital educativo, José Pisano, presidente del Consejo Escolar, Clara Zunino, secretaria de gobierno, Martín Avalle, desde SAME, Néstor Pisapia, secretario de salud, Matías Dematei, presidente del Concejo Deliberante, Belén Tejedor, coordinadora de deportes, Ariel Pietrucha, gerente de la Cámara Económica Mercedina, Martin Boragno, director de turismo y Julián Insaurgarat, concejal.

“Hoy tenemos el sistema de salud desde hace mucho tiempo, casi al 100% en las últimas semanas, por eso agradecemos y pedimos ayuda a las y los vecinos para amplificar este mensaje desde todos los espacios y deseo agradecer mucho al Comité de Crisis que sigue funcionando con todos los sectores de la sociedad en un contexto muy difícil, donde a veces no hay paridad de criterios, donde no existe la verdad absoluta, ni la verdad de un lado y la falsedad del otro, lo que existe es el compromiso, la voluntad, la vocación de salir adelante y para eso necesitamos sobre todas las cosas la responsabilidad desde lo individual hacia lo colectivo. Es un paso hacia adelante que tenemos que cuidarlo para seguir adelante”, remarcó Ustarroz.

Por su parte, Néstor Pisapia detalló que durante el encuentro “se analizó y expuso lo trabajado durante todo el fin de semana con las autoridades provinciales y nacionales”. El pase a fase 3 está relacionado “a índices objetivos de cómo está cada ciudad en el marco de la provincia”.

Por esos índices, argumentó Pisapia, “logramos pasar de fase siendo de 2 a 3 lo que implica que debemos extremar los cuidados individuales y grupales porque el continuar en esta fase depende de los contagios, ocupación de camas, del índice de letalidad acumulada” y reiteró “sigamos cuidándonos que nos permitirá seguís avanzando junto a la campaña de vacunación que es otro de los sistemas para combatir la pandemia”.