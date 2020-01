CON RECORD DE ASISTENCIA

Actividades deportivas en la pileta del Parque Independencia

La Municipalidad de Mercedes continúa desplegando su agenda deportiva para toda la ciudad en esta temporada estival.

Al respecto, Mariana Saboredo del área de deportes destacó que “cada año más vecinos se suman a cada una de las actividades” que lleva adelante el municipio y remarcó que “esta nueva alternativa que las piletas estén abiertas a todo el público fue muy bien recibido y así lo traduce la gran concurrencia”.

Por otro lado, Saboredo invitó a acercarse a participar de “los diferentes torneos –beach fútbol, penales, fútbol tenis- propuestas que este año volvemos a hacer”. A la vez, convocó a ser parte, este jueves 23 a las 19:00 horas en el predio Municipal del ex Martín Rodríguez, a un torneo de penales. El mismo será por parejas, categorías libre- femenino- masculino. Habrá cupos limitados y las inscripciones se efectúan a través del mail deportesmercedeshotmail.com o al 2324 590337. Y el torneo de torneo de Beach Voley se llevará el martes 28 y jueves 30 a las 17:30 horas en el predio ex Martin Rodríguez, modalidad 4 vs 4 (2 mujeres, 2 hombres) y las inscripciones se harán a través del mail deportesmercedes@hotmail.com o llamando al (351) 2056410.