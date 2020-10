Comité de Crisis: evaluó la situación en Mercedes y continúa con su agenda de trabajo

El intendente Ustarroz volvió convocar al Comité de Crisis. La reunión tuvo una amplia representación de distintos sectores de la comunidad que continúan trabajando unidos por el cuidado de los mercedinos. Expusieron la preocupación por niveles de contagios en Adultos Mayores, la importancia de las acciones protocolizadas y en espacios públicos que no generaron contagios, destacaron la nueva incorporación tecnológica para el Laboratorio de Virología Municipal y aprobaron experiencia piloto responsable para que en el día de la madre los gastronómicos puedan usar interiores aireados y con doble distanciamiento.

La reunión se concretó en el Teatro Argentino, lugar que permite un mejor diálogo y distanciamiento.

Algunas de las cuestiones expresadas fueron por ejemplo, en octubre lo que se detecta es mayor cantidad de Adultos Mayores contagiados que a su vez requieran más niveles de atenciones médicas e incluso uso de respirador. Comparado al mes anterior son más los adultos que contrajeron el virus.

También se destacó la importancia del trabajo en conjunto entre el hospital y la clínica.

Se ratificó que al aire libre y en espacios públicos protocolizados no ha habido contagios hasta el momento.

El Director de la Clínica destacó que el sistema no está colapsado, la realidad es muy cambiante, puede pasar de tranquilidad a complejidades que en cualquier momento generan mayores requerimientos. Hay personal lógicamente estresado, pero entienden que seguimos trabajando relativamente bien.

Desde CICOP también narraron que el sistema está estresado por las demandas lógicas, tanto físico como emocionalmente. Que el personal está trabajando denodadamente. En igual sentido se manifestaron desde Extramédica, ampliando en el tema de la necesidad de cuidar a nuestros adultos mayores, que son principales vecinos y vecinas por ellos acompañados.

Por su parte la Secretaria de Gobierno narró la nueva forma de clasificar las fases de los municipios en dos grandes sectores: DISPO y ASPO. Se esperan en las próximas horas el nuevo listado de categorización de las comunas.

Por su parte, desde OMIC expusieron una propuesta para los gastronómicos donde se logró una autorización para tener comensales en el interior del local ventilados y aireados, con el doble de distanciamiento, es decir, 4 metros de mesa a mesa y sólo para grupos de familias y que este día de la madre puedan reunirse evitando los “peligros” que implica el “reunionismo en ámbitos privados” sin protocolización.

Dirección de Adultos Mayores comentó “también tenemos que apuntar a los jóvenes, que son quienes más están saliendo y quizás puedan ser replicadores para comprometernos en el cuidado de los mayores” comentaron.

Desde el Consejo Escolar remarcaron que las clases nunca se suspendieron, que los docentes trabajaron denodadamente para tratar de darlas a distancia, articulando fuertemente con el programa de Educación Barrial municipal y junto a Inspección Escolar tratando de estar presentes en el día a día. En cuanto a la vuelta a clases Provincia determinó que 24 municipios bonaerenses inicien una experiencia de apertura. Mercedes no lo hará de momento, pero se inicia un trabajo previendo esa posibilidad, la protocolización, la capacitación e intercambio junto a los y las docentes. “Ayer hubo reunión con docentes y directivos sobre el tema” dijo Pisano narrando diversos aspectos y contó “lo que se anunció no es un regreso normal de clases, sino una intervención sobre espacios concretos. No es para todas las escuelas y todos los grupos.”

“Hay un protocolo muy bien diseñado” afirmó Inspección a través de Cristian Ponce y destacó “no es como lo conocíamos, es un trabajo para retomar, pero con otras formas”, afirmó y contó que “los chicos de 6º van a terminar en abril del año que viene”.

La próxima semana se prevé un nuevo encuentro para seguir trabajando en el cuidado de las y los mercedinos.