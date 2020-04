Cierran calles con montículos de tierra

La Secretaría de Seguridad junto a Servicios Públicos realizó el cierre de accesos a Mercedes, especialmente caminos alternativos que son utilizados sólo por nuestros vecinos. Hubo incluso el caso de un ingreso cerrado en el cual los vecinos abrieron una calle lateral clandestina. También fue clausurada y levantado un montículo de tierra.

“Lamentablemente no siempre los vecinos y vecinas tienen el comportamiento debido” afirmó el Secretario Gastón Arenas y remarcó “no nos gustan estas medidas, pero se han vuelto necesarias. El aislamiento social preventivo y obligatorio salva vidas. El que circula porque no tiene otra opción y está en el marco de las tareas habilitadas y de emergencia no necesita hacer estas volteretas” destacó.

Junto a camiones y retropalas se generaron directamente montañas de tierra, cercenando directamente el paso. “Las vallas son corridas, e incluso rotas” afirmó el funcionario, lamentando una vez más la falta de cuidados generales que podemos llegar a tener los ciudadanos.