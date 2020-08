CARLOS GARRO SOBRE EL RELANZAMIENTO DEL PROCREAR:

“Reactiva la industria y el trabajo, eso que tanto necesita nuestro país”

Carlos “Cacho” Garro, Jefe Regional de ANSES Bonaerense IV, dejó sus impresiones luego de lo que fue el relanzamiento del programa Procrear, mismo que seguramente será uno de los puntales de la reactivación económica del país. “Es una alegría que se retome, esto además de darle la posibilidad a la gente que tiene su trabajo y que lucha todos los días por tener su techo propio, también reactiva la industria y el trabajo, eso que tanto necesita nuestro país” señaló Garro.

Procrear es una política de desarrollo territorial, urbano y habitacional de alcance federal y con una perspectiva integral que busca mejorar las condiciones de acceso al hábitat.

A partir de sus nueve líneas, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se propone brindar 300 mil soluciones, entre créditos personales e hipotecarios, que van desde el mejoramiento de la vivienda existente hasta viviendas nuevas en desarrollos urbanísticos.

Carlos Garro manifestó “Anses está incluido dentro del programa Procrear, por ahora el ingreso no se hace a través de nuestra página, sino en www.arg.gob.ar pero nuestra entidad está incluida dentro de esta Argentina Unida. Este programa es una alegría para todos porque la gente vuelve a tener la posibilidad de refaccionar o hacer su casa, cumplir el sueño del techo propio, por eso creo que es una muy buena noticia que recibimos por parte del Presidente”.

IFE

Por otro lado, el Jefe Regional de ANSES Bonaerense IV informó “a partir del próximo lunes 10 de agosto se realizará el pago de la tercer cuota Ingreso Familiar de Emergencia. Se comienza con las personas que cobren la Asignación Universal por Hijo y luego se desarrollará un cronograma espaciado para que la gente no se aglomere en los bancos y cajeros, resguardando a los vecinos de los contagios” y agregó “la gran mayoría de los usuarios que cobran este beneficio están bancarizados, los que aún faltan, estamos tratando de hacerlo, por eso les dimos la posibilidad de incluir una cuenta nueva para aquellas que estaban inactivas”

“Estamos trabajando en eso, pero ya en casi su totalidad, lo único que deberán hacer los usuarios es esperar a que el pago esté depositado en sus cuentas”.

A su vez, Carlos Garro apuntó “en nuestra ciudad cobran este ingreso casi 7.600 mercedinos y beneficia a aquellos que -en su mayoría- desarrollaba trabajos de manera informal y monotributistas (categorías Ay B) que debido a la pandemia no pudieron seguir efectuando sus tareas. Por lo tanto, no recibían ingresos” y añadió “una vez que pasemos esta pandemia la reactivación va a ser progresiva, no va a ser de un día para el otro, por lo tanto, las medidas y los pasos a tomar de acá en adelante van a tener que ser apoyados por el Estado. Mismo que sabemos no va a dejar sola a la gente -esto lo pudimos observar desde diciembre a esta parte- y seguramente ayudará para que todo vuelva a funcionar”.

Asimismo, Garró expresó “estos ingresos que entran a las familias, a su vez, van a los comercios locales a través de sus compras, lo que implica una reactivación de la rueda económica” y destacó “de forma transitiva se les está pagando a los comerciantes, entre ellos comercios de barrio, verdulerías, es decir, es un ingreso que impacta en el grueso de la sociedad”.

ATENCIÓN PRESENCIAL CON TURNO

En otro orden de cosas, el Jefe Regional de ANSES Bonaerense IV formuló “las oficinas de Anses de nuestra ciudad están trabajando con turnos para evitar el aglomeramiento de personas ante el COVID. Asimismo, tenemos muchísima demanda a través del mail y los trámites virtuales a través de la página” y añadió “son otras prestaciones, donde las personas no vienen físicamente a las oficinas pero que el personal, tanto en las oficinas como desde sus casas, resuelven todos los días”.

Para solicitar turnos -sólo en caso de trámites que así lo requieran- deberán hacerlo a través de la página de Anses www.anses.gob.ar