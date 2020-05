Cambios en el horario de la recolección de residuos nocturna en la ciudad

La Municipalidad de Mercedes a través del área de Servicios Públicos informó que, a partir del lunes 1 de junio, el horario de recolección de residuos nocturno se modifica, ahora el servicio comenzará a partir de las 18:00 horas y culmina a las 24:00, de domingo a jueves.



Desde el área explicaron que “la medida se realiza para mejorar la calidad del servicio en tiempos de pandemia, intentando que los residuos estén la menor cantidad de tiempo en la vía pública, a fin de evitar la diseminación de los mismos por distintos motivos”, afirmó el sub secretario Luís Ponce.



Además, solicitaron a la población “colaboración para mantener la higiene y la limpieza en la ciudad, evitando sacar bolsas de residuos en los días que no se presta servicio”.



Asimismo, desde la comuna se continúa con el lavado de los diferentes contenedores de la ciudad “con equipo de hidrolavado -contiene agua y cloro- se limpian no sólo el contenedor de basura, sino además, toda la zona donde está depositado el mismo”.



Este plan de desinfección del espacio público se viene desarrollando en calles, veredas, contenedores, garitas de colectivos, plazas, escuelas, centros de atención primaria de la salud (CAPS) y diferentes edificios donde los vecinos concurren asiduamente, es decir, una medida de higiene que intenta prevenir el contagio del coronavirus.