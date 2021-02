Cambios en el gabinete de Ustarroz: Patricio Ballestry nuevo Director de Producción

MUNICIPIO

El jefe comunal presentó al nuevo Director de Producción municipal, en una reunión con los trabajadores del área y luego en un encuentro del gabinete.

Patricio Ballestry egresó de la UNLu como Ingeniero Agrónomo teniendo una amplia experiencia en el ámbito privado, en producciones agrícolas y ganaderas. También en ONCAA, en multinacionales de semillas e insumos agropecuarios, instancia la que le permitió recorrer el país e incluso radicarse en Indianápolis, Estados Unidos, donde ocupó roles gerenciales. También ha asesorado productores agroecológicos y orgánicos en los últimos cinco años.

“Estando en Estados Unidos, y un poco antes, empecé a ver el valor de todo lo que se venía haciendo en Argentina a través del trabajo de Néstor, Cristina y en 2016 al regresar al país no dudé en dialogar con Juani, a través de Lalo Révora, para ver desde mi lugar cómo podía sumar porque todo lo que veía en Mercedes era algo que me encantaba”, detalló el nuevo integrante del gabinete municipal.

Ya “en 2016 tuve también una posibilidad para sumarme al área de Producción municipal, pero en ese entonces por cuestiones laborales no pude y en las últimas semanas retomamos el diálogo en términos de evaluar la posibilidad de ocupar un cargo que ahora se concreta. La verdad que me llena de orgullo y satisfacción que me convoquen y poder dar a Mercedes aquello que tengo como formación y experiencia” contó y destacó que “hace tiempo quería aportar mi granito de arena y ahora se concreta”.

En sus primeros días como director de producción, Ballestry estuvo acompañando la presentación de la carrera de Producción Agroecológica Pueriurbana que se dictará en Mercedes, encuentros con equipos de trabajo, recorridas de distintas áreas, reuniones de intercambio con otros funcionarios para articular intervenciones en conjunto y el estudio del estado de situación.