El Día del Padre tuvo un balance positivo para el comercio mercedino

Así lo destacó Ariel Pietrucha de la Cámara Económica local. Balance positivo para los comerciantes de la ciudad dedicados a los rubros de artículos para hombres.

Desde la Cámara Económica Mercedina remarcaron que el aumento de ventas se debió a la medida por parte del Municipio para una reapertura comercial de todas las tardes de la semana. Eso, “hizo que haya una mayor fluidez en las compras y ayudó a que los clientes se ordenaran y distribuyeran mejor durante toda la semana”, sostuvo Ariel Pietrucha.

Según el gerente de la CEM, “para muchos comercios haber tenido ventas en estos tiempos que estamos atravesando, es importante. Hubo rubros, sobre todo los más relacionados con la fecha, que han tenido buen movimiento”. Y, remarcó que “en relación al mismo mes del año pasado, para muchos, su facturación ha sido similar”.

Los rubros comerciales que tuvieron un mayor movimiento y ventas fueron los de indumentaria y marroquinería. A la vez, desde la CEM, incentivaron en los días previos, desde las redes sociales y medios de comunicación, con la campaña “Apoyo al Comercio Local” y fomentando la compra en los mismos.

A la vez, Pietrucha destacó los números informados por CAME que analizó las ventas incluyendo la zona AMBA, donde el promedio de la caída fue del 44% respecto al año pasado. Rubros como el calzado y la marroquinería, según el informe de la Cámara Argentina, fueron los más afectados que sufrieron un derrumbe del 56,4%. No obstante, los rubros de herramientas y artículos de ferretería tuvieron una baja del 30,8% anual, en indumentaria las cantidades vendidas descendieron 48,7%, de acuerdo al análisis de CAME.