ASUNCIÓN DE AUTORIDADES DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS

La Delegación Mercedes del Colegio de Escribanos de la Provincia de

Buenos Aires, tiene el agrado de informar que el acto de Asunción de

Autoridades para el período 2020-2022, se celebrará el viernes 12 de

febrero de 2021, a las 19.00, en la sede de la Delegación.

En cumplimiento del protocolo sanitario y la normativa vigente, el

acto se realizará SIN PRESENCIA DE INViTADOS, FAMILIARES, NI PÚBLICO EN GENERAL.

Not. LEANDRO N. POSTERARO SANCHEZ

Presidente

JUNTA EJECUTIVA

PRESIDENTE Not. LEANDRO NICOLÁS POSTERARO SÁNCHEZ

VICEPRESIDENTE 1° Not. LUIS FELIPE BASANTA

VICEPRESIDENTE 2° Not. NICOLÁS CAVAGNA

SECRETARIO Not. JUAN PABLO GIANNINI

PROSECRETARIO Not. SANDRA FABIANA MAZZIOTTA

TESORERO Not. JUAN IGNACIO CAVAGNA

PROTESORERO Not. MIGUEL ANGEL QUEIROLO

VOCALES TITULARES

Not. CAROLINA VERÓNICA SEOANE

Not. ESTEBAN PATRICIO FERREIRO

Not. MARTÍN ROBERTO TÓTARO

Not. JUAN ALFONSO AUTINO

Not. MAURO MIGUEL MUJICA

VOCALES SUPLENTES Not. MARTÍN MIGUEL QUEIROLO

Not. BETINA LACASA

Not. VALERIA GATTI

Not. PATRICIO JOSÉ MARÍA FERREIRO