ANTE LA PANDEMIA

Provincia envió respiradores, instrumental e insumos médicos al Dubarry

El intendente Ustarroz junto a Pablo Cassiani, recibieron respiradores, bombas de infusión, monitores multiparamétricos, ecógrafo portátil y miles de insumos para el cuidado del personal de la salud y los futuros pacientes en el marco de la pandemia covid-19.

Son “insumos y herramientas de trabajos fundamental”, indicó el mandatario local quien agradeció al gobernador Axel Kiciloff y al ministro de Salud Daniel Gollan “por este compromiso con Mercedes” ya que “nos sentimos muy escuchados como ciudad, como hospital, y sabemos que a pesar de la crisis económica se está haciendo un gran esfuerzo por cuidar la salud de todos los bonaerenses y todos los mercedinos”.

Para Ustarroz, “el Dubarry da otro salto cualicuantitativo donde recibimos gran cantidad de insumos y elementos para el cuidado del personal, 4 respiradores nuevos, 1 ecógrafo portátil, 8 bombas de infusión, 4 monitores multiparamétricos, y un sinfín de elementos que mejoran la calidad de atención que uno puede dar”.

“El Dubarry siempre ha tenido un médico de terapia intensiva a diario de guardia y hoy gracias al esfuerzo del Dr. Villarroel contamos con dos médicos terapistas y eso también es algo valiosísimo”, afirmó y remarcó que “nos seguimos preparando para el peor de los escenarios y tenemos que no improvisar cuando lleguen los casos que van a llegar lamentablemente en algún momento a Mercedes, por eso también le pedimos responsabilidad a nuestros vecinos”.

“Estamos en el hospital acompañados de quienes estarán en la trinchera en este emblema de la salud de Mercedes”, resaltó el jefe comunal.

A la vez, pidió a los vecinos que “evitemos llegar a la terapia. Debemos mantener a rajatabla las medidas de prevención, de contención, todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social, el cumplimiento de la cuarentena, usar tapaboca”.

Y remarcó que “usar tapaboca no inhabilita la distancia. Estamos como país entrando en los momentos más críticos donde empiezan a crecer día a día los casos donde llegaremos a un punto en que será inevitable lleguen y por suerte tenemos a los profesionales y la gente de la salud comprometida, tanto del sistema público como privado para dar respuestas”, pero destacó que “depende mucho de nosotros, de toda la ciudadanía no llegar a colapsar este sistema y como bien dice el presidente Fernández, no es una enfermedad que lo encuentra a uno, sino que uno la sale a buscar”.

Según Ustarroz, “en estos momentos donde la ciudad no cuenta con ningún caso hay gente que se relaja, baja los brazos, y es lo peor que podemos hacer” y en ese sentido, destacó a quienes “cumplen las medidas y la cuarentena porque si bien no tenemos casos, es fundamental cuidarnos”.

Por su parte, el Dr. Sergio Villarroel recalcó que el área de terapia “está equipada para una determinada de cantidad de atención y con esto que nos aporta la Provincia tenemos esa capacidad que podríamos necesitar en un futuro”. Por el momento “no la estamos necesitando, pero estamos preparados por si llegamos a necesitarlo. Es muy positivo tener lo necesario. Equipamiento, material y capacidad humana”, sostuvo el profesional.