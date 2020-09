Anselmo: “Están buscando titulares y tener un rédito político”

RESPUESTA

En declaraciones al semanario El Nuevo Cronista, el subsecretario de seguridad municipal se refirió a las declaraciones de los concejales Mangoni y Cabral en relación al estado de la seguridad en la ciudad. Son sólo dichos sin sustento verídico, aseguró.

“Cuando algunos concejales se manejan buscando un rédito político suceden este tipo de declaraciones, alejadas totalmente de la realidad y sin sustento alguno” afirmó el subsecretario Gonzalo Anselmo tras las declaraciones de los ediles Cabral y Mangoni, sobre asuntos de seguridad al semanario El Nuevo Cronista.

Duramente, Anselmo aseveró que “por más que intenten tapar la realidad con titulares de noticias, los datos son inobjetables. Esos datos nos indican que en nuestra ciudad se redujo fuertemente el delito.”

Uno de los temas que abordaron los concejales fueron las usurpaciones. Anselmo expresó que “sin dudas no comprenden la complejidad del asunto y lo resumen pensando en el título de una noticia. Intentan instalar en nuestra ciudad problemáticas de otros distritos que en Mercedes no se han profundizado.”

También recordó que “hace tiempo hablaban de la rotura de silo bolsas. Esa situación no se vivió en Mercedes, era en el interior del país, pero lo trajeron para poder meter miedo y tener un poco de prensa, nada más. Está desenfocado ese asunto de la realidad mercedina, pero en vez de estudiarlo y trabajarlo con seriedad, avanzan para los titulares”.

Más adelante sostuvo “cuando hubo intentos, fueron todos menores y resueltos como corresponde. Dialogando y trabajando junto a la policía, la justicia. Pareciera quieren agravar la realidad para generar de una mentira una verdad, como lo hicieron al mentir sobre la cantidad de llamados que ingresan al 147 y a sede policial por estos asuntos. Tiene esto una gravedad que impacta institucionalmente y en la vida de todos los vecinos a los que cuales, de esta manera, no se los ayuda”.

El funcionario narró que no se registran llamados al 147 ni en sede policial con el volumen que expresaron desde Juntos por el Cambio: “Se manejan buscando un rédito político y quieren protagonismo por los diarios, no trabajando como corresponde cerca de la gente. Porque, a decir verdad, jamás me los cruzo caminando el territorio ni los veo con esa vocación constructiva que ellos dicen practicar. Desde Juntos por el Cambio, jamás presentaron una propuesta superadora en materia de seguridad”, dijo.

“En Mercedes tenemos un programa de tierras que fue pionero. Cuando nadie hacía nada, nuestro intendente jerarquizó el banco de tierras municipal, creó una subsecretaria, generó un esquema único que da y seguirá dando resultados para que los vecinos accedan a su terreno y, cuando hubo algún intento en el pasado, se fue implacable, aquel que generó un intento quedó inmediatamente excluido de la posibilidad de participar de los programas en materia de vivienda y hábitat”, sostuvo al medio periodístico.

Además, expresó que “Mangoni habla de instalar cámaras en barrios puntuales, cuando esos asuntos deben ser abordados en forma integral, abarcando todos los barrios de la ciudad y midiendo con el mapa del delito cuales son las zonas más acuciantes. Yo esto lo planteé la semana pasada en la Comisión de Seguridad del HCD, donde fui convocado, pero Mangoni estaría disperso en ese momento. De hecho, tuvo la oportunidad de expresarme su perspectiva sobre la seguridad, manifestarme coincidencias o diferencias, debatir esta temática tan sensible, pero nada de eso ocurrió”, y fustigó que “para él es preferible hablar a través de los medios”.

Antes de finalizar destacó que “hay además en esa fuerza política un sector anti cuarentena que le preocupa la potencial ocupación de tierras, pero también debería importarle la vida de los demás y cuidarla, ser conscientes del momento que vivimos, donde mucha gente está haciendo un esfuerzo inédito para salir adelante mientras otros andan de caravana y haciendo declaraciones rimbombantes para tener un poco de protagonismo que de otra manera parece no tienen”

“Es momento de establecer diálogos, como siempre nos insta nuestro intendente, que convoca a todos los sectores, no de meter miedo y mentiras a la sociedad. Las fuerzas de seguridad, la justicia, el municipio están haciendo un trabajo y esfuerzo enorme. Esto de plantear cuestiones que no se ajustan a la realidad es una falta de respeto. Una vez más, insto a todos los sectores a hablar enserio de políticas de estado a largo plazo en materia de seguridad”, sostuvo el funcionario municipal.