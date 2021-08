ALGO MÁS QUE PALABRAS – LA TIERRA SOLLOZA, POR NUESTRO HACER DENIGRANTE

“Este hacer denigrante, irresponsable a más no poder, nos está dejando sin vida”.

POR Víctor CORCOBA HERRERO/ Escritor

Hay que diseñar otros modos y maneras de vivir, a través de un sistema participativo, inclusivo y moral.

Los pueblos hay que repoblarlos de verde y los caminos, por los que se mueve el ser humano, hay que volverlos

biodiversos, como el entramado natural de la vida misma. A las ciudades hay que darles también otro corazón más

claro y hondo. Tampoco deben planificarse en base a los coches, sino a las personas e invertir más en rutas peatonales

y en ritmos de transporte público. En cualquier caso, no podemos continuar rompiendo lazos, destrozando la

creación, sin importarnos su desgarre armónico. La sordera humana nos impide divisar el sentido estético y

contemplativo de las cosas que nos acompañan. ¡Qué desgracia!

Este dominador afán destructivo nos está dejando sin aire limpio para poder respirar, sin aguas

transparentes y sin especies que nos ayuden a que los bosques no se desvanezcan y los desiertos avancen. Los

gemidos de la creación están ahí, llamándonos a repensar sobre nuestras torpes actuaciones. Debemos examinar

nuestros hábitos en el uso de energía, en el consumo, el transporte y la alimentación. A mi juicio, es el momento de la

justicia reparadora, de reconciliar actitudes con el ecosistema, de restaurar el equilibrio climático; puesto que estamos

en medio de una emergencia, que requiere de nosotros un espíritu más firme y cooperante, sin obviar algo tan

esencial, como que todos vivimos en una morada comunitaria, que nos llama a ese estado integral que requerimos por

principio congénito.

La naturaleza también nos necesita. Claro que sí. Pero tomemos otras pautas de consumo y de andar.

Fijémonos en lo que nos habla. No pasemos de los sollozos de la tierra. Veamos el modo de quitar esta calima que

nos ciega los ojos, que enturbian el ambiente y dificultan la visión. Anotemos el alza del nivel del mar y la

desaparición de lagos. Prestemos atención a las fuertes olas de calor, cada vez más habituales, que ahogan esa vida

silvestre, tan necesaria como urgente, para dar secuencia a nuestro propio linaje. La biósfera debe regir la toma de

decisiones si queremos sobrevivir. Lo dicen los estudios científicos y lo refrenda la realidad que nos sobrecoge, la

alteración del clima, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Volvamos a los orígenes, a la sabiduría de nuestros progenitores, que cuidaban de lo que les alentaba y de

los manantiales de vida, que germinaban de todo aquello que les vivificaba. Ahora, para desgracia de todos, hemos

caído en un monumental deterioro existencial, que nos despoja de savia. Este hacer denigrante, irresponsable a más

no poder, nos está dejando sin vida; y, lo que es peor, sin fuerzas para propiciar un cambio en nuestro transitar.

Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos caminantes en dialogo hacia respuestas solidarias, que nos

rehagan en una comunión universal, que nos interpele el intelecto para reconocer cómo debemos reorientarnos, y

hasta limitar el distintivo poder mundano.

Sea como fuere, nuestro hacer denigrador no puede continuar por más tiempo. Hemos de entender la vida y

la acción humana de otra manera más lúcida y creativa, menos dominante y con más límites, ante los gases de efecto

invernadero y otros contaminantes atmosféricos, para que todos los moradores podamos abrirnos camino en la vida,

no únicamente los privilegiados.

El medio ambiente y la humanidad en su conjunto han de apiñarse en nuevos hábitos, sabiendo que son los

pequeños gestos los que nos ponen alas de encadenamiento, a través de la reconstrucción de una vida compartida y de

respeto a lo que nos rodea. Nada de lo que nos envuelve es inútil. Todo ha de ocupar su lugar porque tiene algo que

aportar. Es cuestión de descubrirlo, de reencontrarnos en la ruta ecuánime, de trabajar unidos por un planeta más

habitable, que supere intereses y comportamientos mezquinos, libres de presiones políticas y económicas.

A esos gritos de la madre tierra hay que responder colectivamente y de manera contundente, ya que se trata

de una grave responsabilidad ética y moral. No deja de ser significativa la falta de coraje de algunos líderes del

mundo y de ciertas organizaciones internacionales, ante esta fuerte crisis mundial autodestructiva, que ha de

sobreponerse, comenzando por regenerar las propias actuaciones en su entorno más cercano.

Nada es invencible. ¡Qué lo sepamos! Es cuestión de activar otro tipo de cultos y culturas, que ponga en el

centro del quehacer un uso racional de recursos naturales, con la reforestación siempre en acción y un mejor proceder

en la gestión de los desechos.

Si el ser humano ha calentado el planeta a un nivel nunca visto en los últimos años, y si, además, las

ciudades consumen una gran parte del suministro energético mundial y son responsables del 70% de las emisiones de

gases de efecto invernadero; son, ahora, los humanos igualmente, la humanidad conciliada y reconciliada, la que debe

rectificar y salir de esa incultura manifiesta del abandono de sí mismo y de todo lo que le circunda, con una

insensibilidad que no cuida el ambiente, su hábitat, lo que nos exige sin más dilación una respuesta sin precedentes,

destinada a trabajar juntos en una réplica más deontológica, comenzando por adaptar a nivel personal y social otro

estilo de vida que encarne una mayor conciencia crítica responsable, de honestidad y valentía.

