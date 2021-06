Alberto Fernández en Mercedes: “Vivir y tener una vivienda digna es un derecho humano”

ANUNCIÓ INVERSIÓN DE 77.200 MILLONES DE PESOS

El presidente Alberto Fernández anunció ayer en nuestra ciudad, una inversión total de 77.200 millones de pesos para avanzar en obras de infraestructura para generar 30.000 lotes con servicios y en 11.800 créditos para la construcción de la primera casa en esos terrenos para familias de todo el país. Participaron del acto el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente Juan Ignacio Ustarroz.

“Urbanizar quiere decir dar luz, dar agua, darle todo lo que necesita una casa. Además una plaza, una escuela. Así estaremos construyendo la comunidad organizada”, expresó el presidente. “Llevamos 10 mil casas terminadas en este Gobierno. Vivir y tener una vivienda digna es un derecho humano”, afirmó.

En ese marco, el mandatario señaló: “Nada de esto sería posible sin el compromiso de cada hombre y mujer que se cuidó y del personal de la salud que todos los días “está la trinchera, salvando vidas y cuidándonos”. “Las camas de terapia aumenta con la misma cantidad de terapistas que no bajan los brazos”, dijo.

El jefe de Estado manifestó que “la pandemia no se terminó, sigue presente entre nosotros” y afirmó: “Estoy seguro que a la pandemia la vamos a vencer y saldremos adelante”. “El virus nos hace cuidar, pero no nos para ni nos frena. No ha matado a ninguno de nuestros sueños”, agregó.

El Presidente expresó la preocupación del Gobierno nacional por la “voracidad tremenda” con que el coronavirus avanza en “algunos lugares del interior de país”.

En ese sentido, Fernández llamó a mantener los cuidados: “La vacuna ayuda mucho, pero no hace todo. Hay una parte que debemos hacer nosotros cuidándonos”, sostuvo. “Tenemos que ver qué recaudos tomar para evitar las nuevas cepas”, declaró.

Durante la ceremonia, se entregaron terrenos de manera simbólica; se firmaron diversos convenios con la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Mercedes, y se anunciaron acuerdos específicos con diferentes municipios de todo el país.

Kicillof

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó que su administración pondrá toda su capacidad y trabajo «para lograr el acceso a la tierra y la vivienda».

El mandatario bonaerense sostuvo que el programa busca que más familias puedan tener su hogar en su ciudad de origen.

En ese contexto, el gobernador expuso que la historia del ordenamiento territorial de la provincia «tuvo una edad de oro, asociada a aquella época del peronismo, con la industrialización de la Argentina».

Expuso que luego, con la llegada de la dictadura de 1976, el Estado «abandonó ese rol y comenzó un absoluto desorden», situación que generó que se beneficiaran «los que tienen más posibilidades o privilegios».

Kicillof rememoró que, producto de ello, la provincia «creció anárquica e injustamente» ya que «quien tenía más recursos, privatizaba la tierra y el acceso sólo estaba garantizado por el dinero».

«Quienes no tenían, se quedaban al costado del camino, en lugares no aptos, inundables, sin infraestructura social básica», planteó e indicó que esa situación dio lugar a la creación de barrios cerrados, por un lado, y de asentamientos, por el otro.

El gobernador opinó que esa situación «también afecta a la clase media y media alta porque en esas urbanizaciones tampoco se podía escriturar».

Sostuvo que countries y asentamientos son «dos extremos de la ausencia del Estado» porque cuando éste «se corre, aparece la ley de la jungla, que se salve el que puede».

Contó que junto a la ministra de Gobierno, Teresa García, comenzaron un trabajo de ordenamiento territorial y creación de tierra urbana para lo cual lanzaron la denominada Unidad de Tierra y Vivienda, «que puso junto lo que estaba disperso y desorganizado en 11 dependencias distintas».

«Son cosas que si no se coordinan, perjudican a todos y salen mal. Así que, tomamos el toro por las astas e iniciamos un ordenamiento. Los desarrolladores de barrios cerrados fueron los primeros en acercarse y darse cuenta de que era un trabajo en favor de todos», precisó el mandatario y detalló que un total de carteras realizan acciones en ese sentido.

Sostuvo que la ley vigente señala que «si se hace una gran urbanización privada, hay que darle al municipio tierras para servicios sociales y viviendas comunitarias» y resaltó que dicha obligación «no se cumplía».

En ese marco, manifestó que «ahora se está cumpliendo la ley y aparecen terrenos que pueden convertirse en lotes con servicios y nuevas viviendas».

Ustarroz

En tanto, el intendente Juan Ustarroz, dijo que «este plan federal pone a la tierra como elemento dinamizador de la condición humana» y ponderó que «hoy 174 familias van a recibir lotes con servicios mediante un programa que no fue de la noche a la mañana, sino que comenzó en 2016 aplicando la Ley de Hábitat».

«Además de acceder a un lote con servicios, accederán a un plan de viviendas que impulsa la Nación, Construir viviendas es sembrar futuro, oportunidades y arraigo», señaló y sostuvo que «en tiempos tan difíciles, es fundamental contar con estas herramientas».

Analizó que «no son tiempos de jugar con odio, sino de unirnos con solidaridad, ser cooperativos, convocar a las comunidades y acompañar a los gobiernos en este desafío que tenemos como humanidad: salir mejores de la pandemia», indicó y pidió «sembrar amor».