34° Edición

Sin fecha para la entrega de premios del Círculo de Periodistas Deportivos

A raíz del Coronavirus, el CPD Mercedes se vio obligado a dejar sin fecha la entrega de premios anual que realiza, que en principio estaba pautada para fines de abril. Una vez levantada la cuarentena total dispuesta por el Presidente Fernández, se le fijará el día.

Ya hace varias ediciones que el “Encuentro del Deporte Amateur”, como se denomina la entrega de premios que realiza el Círculo de Periodistas Deportivos de Mercedes, se hace en el mes de abril. Sin embargo, ante la situación que se vive a raíz del COVID-19, la misma no tiene fecha de realización hasta el momento.

Ariel Musante, presidente del CPD, indicó que “teníamos previsto hacer la entrega de premios el próximo 25 de abril, pero debido a que ahora estamos en cuarentena total y que, si bien es hasta el 31 de marzo, nadie asegura que se pueda extender, con la Comisión Directiva decidimos no ponerle fecha y esperar a lo que digan las autoridades nacionales”.

“Este tema nos encontró en plena organización del Encuentro del Deporte Amateur, por lo que por suerte ya tenemos designados los premios especiales y también armado el 90% de las ternas”, señaló Musante, quien agregó que, “aprovecharemos este tiempo de estar en casa para poder ultimar esos detalles para que, el día que podamos poner fecha, no nos falte nada por hacer”.

En cuanto a la entrega de premios, ya está confirmado que se agregaron las ternas de Futsal y Softbol, mientras que el Fútbol Femenino se dividió en Mayores y Menores. Por otra parte, este año no habrá boxeo, ya que la cantidad de púgiles mercedinos que participaron no llegaron a ser tres y tampoco estará Pelota Paleta, dado que los pelotaris decidieron no ser parte de la fiesta, quedando un total de 46 ternas.